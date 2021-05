Guardiola bijt van zich af: "Het is niet alleen geld dat achter ons succes schuilt"

Manchester City won gisteren thuis van PSG met 2-0 waardoor The Cityzens zich eind mei mogen gaan opmaken voor de finale van de Champions League. De allereerste keer uit de geschiedenis van de club. Het is allemaal heel snel gegaan voor Manchester City...

Van een ploeg uit de middenmoot van de Premier League naar een topclub in Europa, het is snel gegaan voor de ploeg in het blauw van Manchester. Sinds dat er grote bedragen over de tafel gingen rollen, is de club uit Manchester er ferm op vooruitgegaan. Maar volgens Pep Guardiola, de oefenmeester van City, is het niet enkel geld dat achter het succes van de club zit. Dat zegt de Spanjaard in een persconferentie na de wedstrijd tegen PSG.

“Natuurlijk hebben we veel geld geïnvesteerd in de laatste decennia, maar geld is niet de enige reden achter ons succes. Als de mensen dat willen geloven, het zij zo. Achter de schermen zijn er veel mensen die hard werken voor deze club met een goeie strategie. Dat is de reden waarom we in de laatste tien jaar, vijf keer de Premier League hebben gewonnen”, aldus Pep Guardiola.