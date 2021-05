Rode Duivel geraakt niet voorbij Porto

Benfica speelde vandaag de topper in eigen huis tegen Porto. Ze hielden het op een 1-1 gelijkspel.

Rode Duivel Jan Vertonghen moest vandaag vol aan de slag tegen Porto. Als de ervaren verdediger de drie punten wist thuis te houden, dan naderde Benfica tot op één puntje van Porto. Bij Benfica leken ze dat ook goed begrepen te hebben, want na 23 minuten stonden ze al 1-0 voor. Rafa Silva gaf de bal aan Éverton Soares die Benfica op rozen zette.

Het was een vrij potige topper met gele kaarten voor beide ploegen. In totaal werden er elf(!) gele kaarten uitgedeeld, waaronder één voor ex-Anderlechtspeler Chancel Mbemba. Een kwartier voor affluiten kreeg Benfica het deksel op de neus. Joao Mario bediende Mateus Uribe die de 1-1 eindstand vastlegde. Het zou een mirakel zijn moest Sporting CP geen kampioen spelen na dit gelijke spel. Drie speeldagen voor het einde kennen zij een voorsprong op Porto van maar liefst acht punten. Als ze volgende week dinsdag winnen van Boavista is de titel voor Sporting.