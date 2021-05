Manchester United-speler breekt record vandaag

Ole Gunnar Solskjær zette vandaag Mason Greenwood nog eens in de basis. Daarmee verbrak hij een record.

Mason Greenwood staat, in tegenstelling tot de heenwedstrijd, vandaag gewoon aan de aftrap tegen AS Roma. Manchester United speelt namelijk de terugwedstrijd in de Italiaanse hoofdstad. De heenwedstrijd werd met 6-2 gewonnen door de Mancunians.

Voor Greenwood is deze wedstrijd net dat tikkeltje specialer dan voor de andere spelers van United, het is namelijk zijn honderdste wedstrijd voor de Mancunians. Greenwood is de jongste Engelse speler die 100 wedstrijden speelt voor Manchester United. Hij is vandaag exact 19 jaar en 217 dagen oud, wat een talent!