De ontdekking van het seizoen bij Gent lijkt nog niet meteen te vertrekken ondanks buitenlandse interesse: "Ik heb aanbiedingen gehad uit Spanje"

Bij KAA Gent hadden ze voor het seizoen op veel meer gehoopt dan Play Off 2. Volgend seizoen mikken de Buffalo's ongetwijfeld veel hoger en dus rekent Hein Vanhaezebrouck op de nodige versterking.

Roman Yaremchuk heeft zijn zinnen gezet op een vertrek uit de Ghelamco Arena, dat is geen geheim. Voor de rest probeert Gent zo veel als mogelijk de kern samen te houden. Ze lijken volgend seizoen ook te kunnen rekenen op de diensten van één van hun smaakmakers.

Alessio Castro-Montes tekende onlangs een contractverlenging bij de Buffalo's en bevestigt aan RTBF dat hij niet meteen aan een vertrek denkt. "Ik heb nog tijd. Ik heb ook nog maar net mijn contract bij Gent met drie jaar verlengd."

"Ja, mijn loon werd daarbij verhoogd. Dat is normaal, want mijn status is ook veranderd. Ik heb aanbiedingen gehad uit Spanje, maar echt concreet waren die niet."