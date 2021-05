Arsenal stevent op triest dieptepunt af na Europese exit: iconen trekken aan de alarmbel

Arsenal geeft zijn seizoen geen kleur kunnen geven donderdagavond tegen Villareal. De Gunners konden in eigen huis geen afstand nemen van de Spaanse subtopper. Het dreigt zo een dramatisch seizoen te gaan worden voor de Londense topclub.

Arsenal staat slechts negende in de Premier League. Daarmee lijkt het naast Europees voetbal te grijpen dit seizoen. Daarom was het winnen van de Europa League zo belangrijk, want die heeft recht op een Champions League-ticket.

The Gunners zijn al een heel tijdje op de sukkel, maar nu lijkt de bodem wel bereikt. Freddie Ljungberg was dan ook streng na afloop van de wedstrijd bij de Britse tv-zender BT Sport. "Ik was er zeker van dat Arsenal zou doorgaan. Dat ze druk zouden zetten en thuis zouden winnen"

Arteta

"Maar die druk kwam er niet en Villarreal was gewoon de betere over de twee matchen. We liggen ver achter in de competitie en liggen uit Europa. Dus veel mensen stellen zich vragen nu.” Ook coach Mikel Arteta wordt in vraag gesteld.

“De vorige manager (Unai Emery, red) was hem in beide matchen te slim af, wat toch een beetje een vernedering is.” zegt dat andere clubicoon, Martin Keown. “De fans klaagden over hem op het einde van zijn periode hier, maar daar hebben ze nu misschien spijt van.”