Mechelen weet wat er moet gebeuren komende vijf matchen: "Dan zullen we er al zeer dichtbij zijn"

Tegen AA Gent geen Wouter Vrancken, maar wel Fred Vanderbiest op de bank van KV Mechelen. Hij zag zijn team een al bij al nuttig punt op verplaatsing pakken en weet wat er nu verder moet gebeuren.

"We wilden ons gekende spel spelen en voetballend iets rapen en misschien de drie punten. Alles bij elkaar pakten we een billijk gelijkspel in Gent", aldus Vanderbiest.

12 op 18?

De kloof met KV Oostende is zo wel vijf punten geworden, en enkel de eerste plaats in de poule telt. "We hebben nog vijf wedstrijden."

"Als we al onze thuiswedstrijden winnen en op verplaatsing telkens een punt pakken, dan zullen we er al heel dichtbij komen", aldus de T2 van Malinwa.