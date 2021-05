Opvallend: trekt Mohamed Salah naar een andere club in de Premier League? Ook Rode Duivel staat op de shortlist van deze club

Salah doet het de laatste jaren uitstekend bij Liverpool en daar is de flankaanvaller uitgegroeid tot één van de beste spelers ter wereld. Daarvoor speelde hij al even in de Premier League bij Chelsea, maar dat avontuur werd geen succes.

Toch zouden ze hem nu terug willen bij Chelsea, want volgens Christian Falk van BILD zou Mohamed Salah op de shortlist staan van Thomas Tuchel bij de Engelse topclub. Ook Haaland en Lukaku worden genoemd.

TRUE ✠@MoSalah is on the shortlist of Tuchel and @ChelseaFC beside @ErlingHaaland and @RomeluLukaku9 pic.twitter.com/1M95B6FwwU