UEFA bestraft de clubs uit de Super League

De negen clubs uit de ESL moeten allemaal wel een boete van vijftien miljoen euro betalen, zo laat de Europese voetbalbond weten. Ook moeten zij gedurende de periode van één seizoen vijf procent aan wedstrijdinkomsten inleveren. Die eis geldt voor clubgerelateerde competities onder de UEFA-vlag.



De zes Engelse clubs, Atlético Madrid, AC Milan en Internazionale zijn de negen clubs die uit de Super League zijn gestapt. De UEFA heeft FC Barcelona, Real Madrid en Juventus ondertussen doorverwezen naar de eigen tuchtcommissie. Zij moeten rekening houden met zwaardere sancties.

BREAKING NEWS (2):



The 9 clubs leaving SuperLeague will collectively pay a 15 million € fine and will be subject to the withholding of 5% of the revenues they would have received from UEFA club competitions for one season https://t.co/rorOi0jbbn