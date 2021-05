Als het nog niet duidelijk was: Bayern degradeert Mönchengladbach in titelfeest

Bayern München was na verlies van Leipzig tegen Borussia Dortmund al zeker van een nieuwe landstitel. Zaterdagavond zette de Rekordmeister de kers op de taart door te winnen van Borussia Mönchengladbach met 5-0.

Al na enkele minuten kwam Bayern München op voorsprong dankzij - wie anders - Robert Lewandowski. En Bayern zette door want nog voor de rust stond Mönchengladbach al 4 doelpunten in het krijgt. Müller, Lewandowski en Coman zorgden voor de doelpunten. Vooral het tweede doelpunt van Lewandowski was er eentje om duimen en vingers van af te likken. De Pool smeet zich in de lucht en plaatste een retro precies in de dichtste onderhoek.

Na het uur kreeg Bayern een penalty en Lewandowski kreeg de kans om zijn derde van de avond te scoren. De topschutter deed dat ook en maakte zijn 39e van het seizoen. Met nog twee wedstrijden voor de boeg, komt hij tot op 1 doelpunt van het Bundesliga-record van Gerd Muller.

Forifaitcijfers waren nog niet genoeg voor Bayern want Leroy Sané glipte door de buitenspelval en maakte 5 minuten voor tijd de 6-0. Het is de 31e titel boor Bayern München. Mönchengladbach speelt volgend seizoen hoogstwaarschijnlijk geen Europees voetbal.