Kafka op zijn best? Club Brugge moet sterkhouder missen tegen Antwerp - of toch niet?

Club Brugge is met 1 op 6 begonnen aan de play-offs en wil dus het liefst tegen Antwerp toch eens een driepunter pakken om voor gemoedsrust te kunnen zorgen.

UPDATE: er is ondertussen twijfel ontstaan over de hele zaak. In het bondsreglement wordt nog steeds gewag gemaakt van drie gele kaarten, terwijl de Pro League het over twee gele kaarten heeft. Later ongetwijfeld meer ...

Blauw-zwart zal het donderdag tegen Antwerp echter wel zonder Hans Vanaken moeten zien te rooien op zoek naar die driepunter.

Geen Vanaken

De middenvelder pakte een (strenge) gele kaart tegen Genk en dat is al zijn tweede van deze play-offs, waardoor hij donderdag geschorst is.

De nieuwe regels in de play-offs zijn strenger - gezien de mindere wedstrijden die er moeten gespeeld worden.