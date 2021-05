Mbaye Leye wil reactie zien: "Je kan play-off 2 niet spelen met pseudovedetten"

Zaterdagavond nemen Standard en Gent het tegen elkaar op in een match van stilaan de laatste kans richting eindwinst in play-off 2. Mbaye Leye legde er deze week de pees danig op.

"Ze gaan me gehaat hebben deze week", aldus Leye over zijn spelers op zijn persconferentie in aanloop naar het duel tegen Gent.

Mentaliteit

De oefenmeester van Standard liet zijn spelers elke dag trainen en legde er danig de pees op: "Ik wil een reactie zien."

"Er was een probleem met de mentaliteit in Oostende. We kunnen play-off 2 niet spelen met pseudovedetten."