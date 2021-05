Geen transfer voor Neymar want hij blijft PSG langer trouw

Ondanks allerhande geruchten blijft Neymar langer bij PSG.

De deal tussen PSG en Neymar is rondgeraakt. De Braziliaanse superster heeft zijn contract in de Franse hoofdstad verlengd tot medio 2025. Dat meldt de Franse topclub op Twitter. Daarmee breit hij nog drie extra seizoenen aan zijn vorige contract.

Neymar kwam in het zomer van 2017 over van FC Barcelona en kon in 112 wedstrijden 85 doelpunten maken en gaf 51 assist.

De Braziliaanse international is nog in volle titelstrijd in Frankrijk waar de hegemonie van PSG kan gebroken worden door Lille of AS Monaco.