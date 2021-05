🎥 Laatste training bij Feyenoord voor de klassieker tegen Ajax loopt uit de hand

Feyenoord fans geraken slaags met de politie op de laatste training voor de klassieker tegen Ajax.

Morgen staat de klassieker tussen Feyenoord en Ajax op het programma. Zelfs zonder publiek is dit een beladen wedstrijd die niemand wil verliezen. De traditie is dat de supporters van Feyenoord hun spelers op de laatste training nog even een duwtje in de rug geven en het belang van deze wedstrijd aankaarten.

Vandaag liep dit uit de hand en geraakte de supporters slaag met de ordediensten. Vanwege de geldende coronamaatregelen was het de supporters niet toegelaten hun spelers aan te moedigen. Ze deden dit wel en de politie greep hardhandig in.