500 wedstrijden als coach van een Eredivisieploeg? Deze ex-Standardtrainer deed het

500 wedstrijden als coach van een ploeg uit de Eredivisie. Er zijn niet veel mensen die dat kunnen zeggen, vier mensen maar om precies te zijn. Ex-Standardcoach, Ron Jans, is één van die vier. Hij zat vanmiddag voor de 500ste keer op de bank als coach van een ploeg uit de Eredivisie.

Deze middag ontving FC Twente middenmoot Heracles. De Twentenaren hun coach, Ron Jans, zat voor de 500ste keer in de Eredivisie op de bank als trainer. Jans kwam binnen als assistent bij Emmen, werd vervolgens acht jaar trainer van Groningen en kwam via een omweg langs SC Heerenveen, Standard Liège, PEC Zwolle en Cincinnati terecht bij FC Twente, waar hij nu dus zijn 500ste wedstrijd als trainer in de Eredivisie beleefde.

"Ik was heel verbaasd dat ik op een gegeven moment gewoon trainer was in de Eredivisie. Ik kwam binnen als assistent van FC Emmen en was een vrij onbekende coach. Na acht wedstrijden hadden we slechts één punt gehaald, dat is geen goed uitgangspunt kan ik je zeggen. Mijn eerste jaar bij Groningen was de meest stressvolle uit mijn trainerscarrière”, aldus Ron Jans in een interview met NOS.