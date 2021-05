Stond Wouter Vrancken dit seizoen ter discussie? "Ik denk wel dat er mensen dat overwogen hebben"

Wouter Vrancken staat de laatste tijd meer dan ooit symbool voor KV Mechelen. Toch denkt de trainer zelf wel dat hij dit seizoen ter discussie stond.

Zeker het eerste deel van het seizoen liep het niet zoals gewenst. “Mentaal was dat een moeilijke periode, maar ook een leerrijke”, vertelt Vrancken aan GVA. “Zolang de spelers honderd procent achter je verhaal blijven staan, kan je je als groep uit zo'n situatie knokken. Op voorwaarde dat je het allemaal samen doet.”

Vrees voor een ontslag was er niet bij Vrancken. “Niet echt. In die moeilijke momenten zie je wel wie écht in je blijft geloven. Ik denk wel dat er mensen binnen de club waren die een trainerswissel hebben overwogen.”

Al geloofden zij die dat moesten doen wel altijd in hem. “Van TomCaluwé en Frank Lagast ben ik zeker dat ze nooit getwijfeld hebben aan mij. Ook van mensen in de jeugdwerking kreeg ik veel steun. Bij andere clubs was het misschien anders afgelopen.”