Club Brugge of Ajax? Nieuw uitshirt van Amsterdammers zorgt voor veel kritiek

Vandaag speelde Ajax hun eerste uitwedstrijd als Nederlands landskampioen tegen Feyenoord. De Amsterdammers maakte van de gelegenheid gebruik om hun nieuwe uitshirt van het seizoen 2021/21 te presenteren. En dat shirt kon rekenen op veel kritiek van de buitenwereld...

Vandaag stond Feyenoord tegen Ajax op het programma, het leek echter wel even of Club Brugge op bezoek was gekomen in Rotterdam, achteraf bleek het gewoon het nieuwe shirt van Ajax te zijn. Het uitshirt van Ajax voor het seizoen van 2020/21 heeft blauw en zwart als kleuren.

De nieuwe tenue voor de Ajacieden doet denken aan Club Brugge, Atalanta of Inter Milan. De reacties over het nieuwe shirt zijn dan ook niet bepaald positief te noemen, zelfs niet bij de Ajaxsupporters zelf.