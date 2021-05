Bolat verbolgen over nieuwe gemiste strafschop: "Of ik penalty's kan trappen?"

De 2-1-nederlaag tegen Standard blijft nazinderen bij AA Gent. De Buffalo's zien de kansen op Europees voetbal fors minderen.

Doelman Sinan Bolat zag zijn ploeg heel wat kansen en een strafschop missen. “Dat is heel frustrerend. Standard heeft twee kansen gehad, waaruit het twee keer scoorde. Het was een kopie van de vorige wedstrijd die we hier hebben gespeeld”, vertelt de doelman aan HLN.

Bolat had vooral problemen met de tweede goal. “Elk doelpunt is vermijdbaar. We moeten nog eens op de beelden bekijken hoe het allemaal gebeurd is. Bij de tweede goal gebeurde er vooraf een honderd procent fout. Balikwisha gaf een zware bodycheck aan Alessio, dat moet altijd gefloten worden. De scheids dacht daar anders over. Bij onze goal stak de grensrechter zijn vlag ook omhoog, terwijl er geen offside was. Er waren nog wel fases die ze beter hadden kunnen beoordelen. Maar dat neemt niet weg dat we de kansen hadden moeten afmaken.”

Gemiste strafschoppen zorgden het hele seizoen al voor duur puntenverlies. “Of ik penalty’s kan trappen? Dat is een goeie vraag. Ik ga er eens over nadenken, ik zal het je de volgende keer weten te zeggen. Oké, we hebben er dit seizoen veel gemist, maar dat kan iedereen overkomen. Ik denk dat we voor die penalty genoeg kansen hebben gehad om de wedstrijd af te maken", besloot Bolat.