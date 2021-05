Eerste promovendus richting La Liga is bekend, Barcelona krijgt er een interessant duel bij

Na een jaar in het vagevuur van de Segunda Division, is Espanyol er opnieuw in geslaagd om te promoveren naar de Spaanse hoogste voetbalklasse.

In het coronaseizoen vorig jaar eindigde Espanyol troosteloos laatste in de Primera Division. Dit seizoen tonen ze zich beter dan mededegradanten Mallorca en Leganes. Na 38 van de 42 speeldagen kan Espanyol niet meer uit de top twee en is het dus zeker van promotie.

Espanyol had aan een punt genoeg tegen Real Zaragoza en in een evenwichtige wedstrijd deden ze exact wat ze moesten doen want de wedstrijd eindigde zoals hij begonnen was: 0-0. Landry Dimata, huurling van Anderlecht, speelde 66 minuten maar kon niet scoren.

Espanyol komt uit Catalonië en dus uit dezelfde streek als topclub Barcelona. Na een jaartje zonder, staat de Derbi Catalán volgend seizoen opnieuw tweemaal op de kalender in Spanje.