La Gazzetta dello Sport is overtuigd: 'Italiaanse topclub is concreet voor Charles De Ketelaere'

SSC Napoli heeft concrete interesse in Charles De Ketelaere. De Italiaanse topclub bracht al een openingsbod uit, maar dat was vooral om Club Brugge wakker te schudden.

Het is La Gazzetta dello Sport die over de interesse van SSC Napoli in Charles De Ketelaere schrijft. Met andere woorden: het is concreet. Meer zelfs: Partenopei bracht al een eerste bod uit op het goudhaantje van Club Brugge.

Dat bod van tien miljoen euro was uiteraard onvoldoende, maar Napoli geeft op die manier aan dat er rond de tafel kan worden gegaan om een transfer te bespreken. De marktwaarde van het 20-jarige jeugdproduct wordt momenteel geschat op zestien miljoen euro. Al zal De Ketelaere voor minder dan 25 miljoen euro niet vertrekken.