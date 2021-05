'Manchester United wil voor schokgolf zorgen en wil honderd miljoen euro betalen voor sterkhouder van andere Engelse topclub'

Manchester United wil volgend seizoen een gooi doen naar de titel in de Premier League. Hét absolute toptarget is inmiddels gekend: Harry Kane.

Manchester United zette dit seizoen al stappen voorwaarts, maar the Red Devils hadden geen kans tegen de geoliede machine die Manchester City is. En daar wil Ole Gunnar Solksjaer volgend seizoen verandering in brengen.

The Sun weet dat Manchester United een bod van honderd miljoen euro voorbereid op Harry Kane. De aanvaller heeft nog een contract tot medio 2024 bij Tottenham Hotspur, maar denkt zelf ook aan een overstap naar een club die prijzen kan pakken.