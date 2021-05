Nederland in de ban van 'spotfixing': (opzettelijke?) gele kaart levert bevriende gokker 13000 euro op

Matchfixing kennen we al langer, maar Nederland is dezer dagen in de ban van 'spotfixing'. Dat is een vorm van matchfixing waarbij men opzettelijk een bepaalde handeling -waarop gegokt kan worden- stelt, zoals een strafschop veroorzaken of een gele kaart nemen.

In Nederland heeft een gokker liefst 13.000 euro gewonnen door in te zetten op een gele kaart van een bevriende profvoetballer uit de Nederlandse Eredivisie. De NOS gaf aan te weten om welke speler het ging. De naam van cultvoetballer Tom Beugelsdijk (Sparta Rotterdam) viel veelvuldig, maar Sparta kwam maandag met een statement naar buiten waarin deze aantijgingen ontkend worden. De Nederlandse autoriteiten zijn volop bezig met een onderzoek naar spotfixing, aangezien de gokker een kennis is van de desbetreffende speler. Hij zou liefst 3000 euro hebben ingezet op een gele kaart de voetballer in kwestie. Met succes, want het leverde hem 13000 euro op. De speler reageerde bij de NOS anoniem op de aantijgingen: "Ik heb al wel eens hardere overtredingen gemaakt dan bij deze gele kaart." Een verklaring voor de exuberante gokinzetten had hij niet.