Vrancken legt druk bij G5-ploegen en ziet gecontesteerde speler zich bewijzen: "Dat moet je aan de twijfelaars vragen"

KV Mechelen swingt onder trainer Wouter Vrancken. Met het einde van het seizoen in zicht nog wat meer, zo lijkt het wel. Zijn spelers voelen zich goed in hun vel bij het gegeven dat ze elke match volle bak kunnen gaan, terwijl de andere teams de meeste druk voelen.

"Oostende heeft een heel mooi seizoen gedraaid en is maar net uit die Champions Play-Off gevallen. Je hebt twee G5-ploegen die absoluut moeten. Wij gaan er zeker en vast vol voor. We gaan elke wedstrijd vol voor de punten en dan zien we op het einde wel waar we stranden", zo ziet Vrancken de mindset waarmee KV Mechelen in de Europe Play-Off staat.

KV Mechelen naderde voorbije zondag met erg fraai voetbal tot op twee punten van leider KVO. "We hebben principes in balbezit en in balverlies. De jonges weten perfect welke ruimtes ze moeten benutten of creëren. We hebben lang heel fel gevochten tegen iets wat boven ons hoofd hing. Op de laatste speeldag hebben we gepakt wat we verdienden. Chapeau voor de gasten dat ze nu nog die extra energie kunnen brengen."

Wind in de zeilen

Het is kwestie van dat ook te kunnen blijven opbrengen. "Of we de wind in de zeilen hebben? We hebben ook al serieuze tegenwind overwonnen. We zitten in een goeie flow, maar spelen tegen drie goede ploegen. Ellke wedstrijd moet je honderd procent zijn. Negentig procent is niet genoeg."

Opvallend was dat ook Ferdy Druijf tegen KVO bij de uitblinkers was. Bij wie de wedstrijden van KV Mecheeln volgt, is er al wel eens scepsis geweest over het potentieel van de Nederlander. "Of hij de twijfelaars overtuigt heeft? Dat moet je aan de twijfelaars vragen. Ik spreek met Tom Caluwé over spelers die wel al dan niet willen houden of aantrekken. We zien Ferdy dagelijks bezig op training en kennen zijn kwaliteiten."