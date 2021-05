KV Mechelen moet Druijf houden volgens clubicoon: "Ideale spits voor KVM"

Iedereen was lyrisch over de wedstrijd die Ferdy Druijf speelde tegen KV Oostende. In Extra Time wijdden ze er zelfs een item aan. De 23-jarige spits scoorde zelfs niet, maar was opvallend veel in de acties betrokken en leverde twee assists af. Kan KVM hem houden?

Druijf wordt met een aankoopoptie gehuurd van AZ, maar die bedraagt 1,2 miljoen euro. Te duur voor KV Mechelen, maar de club probeert hem toch te houden. Een goeie beslissing volgens clubicoon Piet den Boer. “Als buitenstaander vind ik dat geen onrealistisch hoog bedrag voor een spits van zijn leeftijd. Maar Tom Caluwé en zijn sportieve cel hebben daar een beter zicht op", zegt hij in GvA. "Zij kunnen hem beoordelen op wat ze dagelijks van hem zien op training en weten ook wat er nog op de markt rondloopt voor die prijs. Ik kan hem alleen maar beoordelen op ­basis van zijn wedstrijden. Maar zoals hij nu staat te spelen - én in dit systeem - is hij voor mij de ideale spits voor KV Mechelen.”