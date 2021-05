Vanhaezebrouck heeft sommige spelers één en ander duidelijk gemaakt: "Daar heb ik een probleem mee"

Met een 1 op 6 is de Europe Play-Off voor KAA Gent geen denderend succes. Hein Vanhaezebrouck en zijn troepen kunnen desondanks nog altijd een rol van betekenis spelen. Twee keer winnen tegen Oostende en de wereld kan er helemaal anders uitzien.

Is die 1 op 6 hard aangekomen? "Ik heb geen jongens gezien die er doodziek van waren", vertelde Hein Vanhaezebrouck enigszins verrassend op zijn persconferentie. "Misschien zou je dat liever zien, maar aan de andere kant heb ik ook gezegd: 'Laat de dingen achter je, ik wil jullie weer met een fris hoofd zien'. Blijven zeuren helpt ons niet vooruit."

Heeft de trainer van Gent op training dan opnieuw spelers gezien met een fris hoofd en de juiste mindset? "Je wilt dan vooral die focus zien. Die was er bij heel wat spelers. Bij sommige anderen was het weer van 'Het steekt toch niet zo nauw'. Daar heb ik het moeilijk mee en dat hebben ze ook gehoord op training."

Beroep doen op andere kwaliteiten dan KVM

Gent maakt zich op voor een dubbele confrontatie met KVO. KV Mechelen gaf het goede voorbeeld hoe de kustploeg te kloppen. "Als je het kunt belopen, kun je Oostende met goed combinatievoetbal kloppen. De afstanden die ze bij KV Mechelen afleggen zijn onvoorstelbaar. Wij komen niet eens in de buurt. Wij moeten kijken naar de kwaliteiten die wij hebben om hen pijn te doen."

Momenteel staan de Buffalo's laatste in play-off 2, maar het zou even goed kunnen dat ze binnen twee wedstrijden naar de kop springen. "Ik doe niet meer mee met 'zou'. We 'zouden' de bekerfinale halen, we 'zouden' daardoor Europa League spelen. Het is hier al iets te veel 'zou' geweest."