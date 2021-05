CEO-Dortmund lijkt zeker van zijn zaak: "Ook volgend seizoen zal Haaland voor ons spelen"

Erlin Haaland wordt in Europa aanzien als één van de grootste talenten. De Noorse Dortmundspits kan dan ook rekenen op interesse van vrijwel alle Europese topclubs. De CEO van Dortmund, Watzke, is echter vrij zeker van zijn zaak dat Erling Haaland volgend seizoen terug bij de Borussen zal spelen, ondanks al die interesse.

“Ik heb de duidelijke verwachting dat Erling Haaland volgend jaar voor ons zal spelen. En verder maak ik me nergens zorgen over. Ik ben totaal ontspannen”, aldus de CEO van de Duitsers Hans-Joachim Watzke.

Borussia Dortmund CEO Watzke to Bild: “I have the clear expectation that Erling Haaland will play for us next year. And I am not worried about anything else. I am totally relaxed”. 🚫🟡⚫️ #BVB