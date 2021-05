Struijk blijft onduidelijk over toekomst als international, maar heeft wel goed nieuws voor Martinez

Pascal Struijk zorgt nog altijd niet voor de nodige duidelijkheid over zijn toekomst als international. De 21-jarige speler van Leeds heeft wel de procedure gestart voor een Belgisch paspoort.

Pascal Struijk werd in maart uitgenodigd voor Jong Oranje, de beloftenploeg van Nederland. Die uitnodiging legde hij echter naast zich neer.

Vandaag vertelt Struijk dat hij de procedure in gang heeft gezet om een Belgisch paspoort te bemachtigen, al is die procedure nog niet afgerond. “Door de coronacrisis is er vertraging”, zegt hij aan de Nederlandse krant De Telegraaf. “Op dit moment is die er ook nog niet. Ik moet eerst geselecteerd worden door één van beide landen.”

Roberto Martinez maakt maandag zijn selectie voor het EK bekend. Frank de Boer doet dat vrijdag al voor Nederland. Heel wat Nederlandse waarnemers zien een plaatsje voor Struijk, maar het feit dat hij een Belgisch paspoort aanvroeg zou goed nieuws kunnen zijn voor Martinez.