Ajax wil Brobbey nu al terugkopen

In maart tekende Brobbey een contract bij RB Leipzig. Momenteel speelt hij nog bij Ajax, en als het aan de Amsterdammers ligt blijft dat ook zo.

De 19-jarige Brobbey kwam niet tot een overeenkomst met Ajax omtrent een contractverlenging. In maart tekende de jonge spits een vierjarig contract bij het Duitse RB Leipzig. Dat wil dus zeggen dat Brobbey Ajax deze zomer transfervrij zal verlaten. Brobbey is nu toch niet meer zo zeker van zijn keuze. Hij tekende twee maand geleden voor de trainer van Leipzig, Julian Nagelsmann. De Duitse coach maakte echter enkele dagen geleden bekend dat hij aan de slag gaat bij Bayern München, en ook de technisch directeur van Leipzig, Markus Krösche, vertrekt.

Ten Hag, trainer van Ajax, liet deze middag weten dat Overmars bezig is om Brobbey terug te halen al voor hij vertrokken is. Hij gaf ook wel toe dat hij niet weet of het zelfs mogelijk is om de spits terug te kopen. "Ik weet ook nog niet hoe Brobbey daar precies in staat. Hij is daar zelf nog niet heel uitgesproken over geweest. Maar dat snap ik ook wel. Hij heeft daar nog niet eens een wedstrijd gespeeld", ging Ten Hag verder bij NOS.