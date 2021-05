Arsenal wint Londense topper op het veld van stadsgenoot Chelsea

Er stond woensdagavond een echte topper op het programma in de Premier League. Chelsea nam het thuis op tegen Arsenal, een klassieke Londense stadsderby dus. Arsenal strijdt nog voor een plek in de Europa League, terwijl Chelsea zijn ticket naar de Champions League probeert te verzilveren.

Als Chelsea won van Arsenal was het bijna zo goed als zeker van een plek in de top vier, en dus volgend jaar een plaats in de Champions League. Dat gebeurde niet, en nu moeten de blauwhemden uit Londen nog vol aan de bak in de komende twee competitiewedstijden.

Je zou kunnen zeggen dat de zege van Arsenal onverdiend was. Chelsea had 68% balbezit en 19 doelpogingen, The Gunners hadden maar vijf doelpogingen. Dat de zege onverdiend was, vond ook Chelseacoach Thomas Tuchel, dat zei hij tijdens de persconferentie na de match.

“Het is gemakkelijk om te zeggen dat de overwinning van Arsenal puur geluk was, maar de overwinning is inderdaad wel onverdiend. Ik wil echter niet 100% die weg opgaan want wij, allemaal, waren niet geconcentreerd genoeg. We verliezen nu, en dat is even moeilijk om te accepteren. We kunnen niet laks zijn in onze race voor de top vier”, aldus Thomas Tuchel.