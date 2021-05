Barcelona heeft akkoord met Depay

FC Barcelona heeft een akkoord met Memphis Depay.

De Spaanse krant Marca pakte vanavond uit met een artikel over Memphis Depay. Volgens hen zou de Nederlander een akkoord hebben bereikt met de Spaanse topclub FC Barcelona. Ze zeggen wel dat Depay enkel zal komen als Ronald Koeman aanblijft als trainer van Barca.

Voor Koeman is het akkoord met Depay een succes. De afgelopen twee transferperiodes probeerde hij hem al te overtuigen, maar Barcelona had geen geld om een transfersom te betalen aan Lyon. Deze zomer hoeft dat niet, want het contract van de Nederlander loopt er af.