Een nieuwe kandidaat voor het EK? Jonge Belg maakt indruk en scoort bij PSV

De voorlaatste speeldag in de Eredivisie is van start gegaan. Ajax is al kampioen, PSV strijdt voor de tweede plaats. De Eindhovenaren startte goed aan de wedstrijd en kwamen direct 3-0 voor. De derde goal van PSV kwam van een twintigjarige Belgische voet.

Yorbe Vertessen is de naam en hij maakt indruk in Nederland. De jonge aanvaller stond vandaag voor de tweede keer op rij in de basis van PSV Eindhoven. Vertessen scoorde voor rust zelfs nog de 3-0 tegen middenmoot Zwolle. Is Vertessen kandidaat voor een EK-selectie van bondscoach Roberto Martinez?

Vertessen is een 20-jarige aanvaller en komt van de jeugdopleiding van PSV. In de basis staan, en scoren, bij een ploeg als PSV is niet niets. Afwachten wat onze bondscoach Roberto Martinez van de prestaties van de jonge Belg vindt…