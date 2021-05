Real Madrid, Barcelona en Juventus geven Super League niet op, rechtbank begint zich te moeien

Circa midden april kwamen twaalf clubs op het idee om een Europese supercompetitie op te starten. Na veel kritiek van de buitenwereld, hebben negen van de twaalf clubs zich teruggetrokken. Alleen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus blijven nog geloven in de Europese Super League.

Sky Sports meldt nu dat er een Madrileense rechtbank is die gevraagd heeft aan het Europese Hof van Justitie of de FIFA en de UEFA de mededingingsregels niet overtreden door Real Madrid, FC Barcelona en Juventus een Europese Super League te ontzeggen.

De kritiek van de buitenwereld is vooral op het feit dat er in het format van de Super League een elitair groepje van ploegen is die niet kan degraderen. Er is dus geen vrije competitie, wat eigenlijk ook niet mag volgens de mededingingsregels. Zelfs als het Europese Hof van Justitie de drie clubs gelijk geeft, gaan ze dan met drie een Super League spelen? Dat lijkt ook niet echt praktisch. Afwachten hoe de situatie verder verloopt.