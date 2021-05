Wouter Vrancken vindt dat Mechelen verdiend won van Standard

KV Mechelen heeft donderdag met 1-2 gewonnen op het veld van Standard. Mechelen is nu de fiere leider van de Europe play-offs met 31 punten, terwijl de Rouches op de laatste plek staan.

Mechelen begon goed aan de wedstrijd en opende al snel de score via een own-goal van Gavory. Nikola Storm verdubbelde de voorsprong na de pauze met een knap doelpunt. Met nog twintig minuten te spelen probeerde Raskin het eens van heel ver. De bal ketste af op Laifis en ging zo door de benen van Thoelen. De aansluitingstreffer was dus een feit. Tot overmaat van ramp kwam KV Mechelen vlak na het tegendoelpunt ook nog eens met tien man te staan. Peyre werd namelijk van het veld gestuurd. Ondanks de vele aanvallen van de thuisploeg hielden de Mechelaren stand en pakten ze de drie punten mee naar huis.

"Gezien de hele wedstrijd is dit een verdiende overwinning. De eerste helft was van ons, we gaven niets weg en we hadden de wedstrijd in de tweede helft moeten beslissen. Er is zeker en vast wel nog ruimte voor verbetering," zei Wouter Vrancken.

De coach van KV Mechelen had het ook nog eens over de rode kaart van Thibault Peyre: "De rode kaart was een moeilijk moment, maar mijn spelers bleven voor elkaar vechten. Als coach wil je dat graag zien. Het feit dat we nu in de Europe play-offs een voorsprong hebben verandert daar niets aan. De druk is nu enkel nog groter op de anderen met nog slechts drie wedstrijden te gaan," besloot Vrancken.