Martinez: "Er zullen geen nieuwe namen in de EK-selectie zitten, dus ook niet El Hadj"

Roberto Martinez maakt maandag zijn selectie voor het Europees kampioenschap bekend. Dan kunnen we stoppen met speculeren en weten we eindelijk wie er in de selectie zit en wie niet. Maandag stoppen we pas, want Martinez liet in zijn kaarten kijken...

VTM sprak al met Martinez over de selectie van het EK deze zomer. Jarno Bertho, de journalist die Martinez interviewde, deelde al een quote op zijn Twitteraccount. Uit die quote konden we toch een aantal dingen afleiden... Martinez zal bijvoorbeeld alleen spelers selecteren waar hij al eens mee samen heeft gewerkt, geen nieuwkomers dus. El Hadj die de laatste weken goed aan het spelen is bij Anderlecht, zal er dus bijvoorbeeld niet bij zijn. Ook zal de Spanjaard 31 namen opgeven maandag. 26 namen voor de selectie, en vijf spelers die zich stand-by moeten houden voor eventuele blessures van spelers in de selectie. Nu uitkijken naar maandag. 🚮 Weg met klassieke interviews! ¿Quién es quién? Wie is het?



🇧🇪 Roberto #Martínez over zijn EK-selectie van maandag: “26 namen + een vijftal spelers die zich stand-by moeten houden. Geen witte konijnen. Geen nieuwe namen. Sorry, El Hadj.”



