Wat vinden jullie? Is Witsel meenemen naar EK een goeie keuze?

Bondscoach Roberto Martinez maakte gisteren bekend dat hij Axel Witsel in zijn voorselectie steekt en dat hij van plan is om hem mee te nemen naar het EK. Een goeie keuze?

Witsel zijn laatste wedstrijd dateert van 9 januari van dit jaar. Tegen het EK heeft hij dus meer dan vijf maanden geen match gespeeld, want ook de oefenwedstrijden die de Duivels voor het EK spelen, zullen te vroeg komen. In die optiek is het een risico om de middenvelder straks mee te nemen.

En ook Borussia Dortmund zal daar waarschijnlijk niet al te blij mee zijn. Witsel zal net hersteld zijn van de zwaarste blessure uit zijn carrière en Dortmund heeft hem al een poosje niet meer gezien, want hij revalideert in België. Om zijn eerste matchen dan bij de Duivels te spelen terwijl hij toch één van de belangrijkste spelers van de Duitsers blijft... We kunnen hen begrijpen.

Veel pro's

Dat zijn de contra's, maar er zijn ook veel dingen te zeggen om hem wel mee te nemen. Als de medische staf hem verantwoord kan klaarstomen, valt er iets voor te zeggen om hem na de groepsfase in te zetten. Met alle respect voor Leander Dendoncker, maar hij heeft niet dezelfde kwaliteiten als Witsel. Die kan het spel verdelen en straalt een rust aan de bal uit die weinigen bezitten.

Tegen Finland of Denemarken mag dat niet het verschil maken, maar eens je tegen Frankrijk of Italië uitkomt... De verdediging heeft die klasse van Witsel ook nodig. Met de 32-jarige voor de defensie staat het toch al wat steviger, want dan hebben ze ten alle tijde iemand waaraan ze de bal kwijt kunnen.

Maar wat denkt u ervan? Is het het waard om Witsel mee te nemen? Heyen, Lokonga, Rits... Ze komen momenteel niet aan de heupen van een fitte Witsel. Maar hoe fit zal hij zijn?