AS Roma geeft grijs seizoen een beetje kleur met overwinning in Romeinse derby

AS Roma heeft er een wisselvallig seizoen opzitten, maar vandaag hebben ze nog een mooie overwinning geboekt. In de Romeinse derby was AS Roma namelijk met 2-0 te sterk voor Lazio.

AS Roma en Lazio waren aan elkaar gewaagd in de eerste helft, maar net voor de rust kwam de thuisploeg wel op voorsprong via een doelpunt van Henrikh Mkhitaryan. Een kwartier voor het einde van de wedstrijd legde Pedro de 2-0 eindstand vast. Deze overwinning helpt AS Roma echter niet veel verder in het klassement, want ze staan nu op de zevende plaats. Ze hebben nog zes punten achterstand op Lazio, de nummer zes in de stand. AS Roma speelt nog maar één wedstrijd en dus zal de club kwalificatiewedstrijden moeten spelen voor de Europa League.