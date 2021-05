Zinho Vanheusden is nog niet klaar om mee te gaan naar het EK

Er wordt hem al jaren een hele grote toekomst voorspeld, maar twee zware blessures remden zijn progressie af. Anders had Zinho Vanheusden waarschijnlijk altijd in de EK-selectie van Roberto Martinez gezeten. Nu is dat niet aan de orde.

Ook Steven Defour vindt het niet opportuun om hem nu mee te nemen nadat hij nog maar net terug is. “Hij speelt ook maar mee in de Europe play-offs. Het EK is niet één, maar een paar versnellingen hoger. In de toekomst zal hij wel een van de natuurlijke leiders worden van de nationale ploeg, denk ik", aldus de pas gestopte middenvelder bij 90 Minutes. Een volledig seizoen spelen en dan lijkt hij wel erbij te zullen zijn op het WK. "Hij moet de tijd krijgen om kracht te winnen en weer vertrouwen te krijgen. Hij heeft al twee zware knieblessures gehad en dus moet hij extra voorzichtig zijn."