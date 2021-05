Matz Sels is heel enthousiast dat hij is opgeroepen voor met de Rode Duivels naar het EK te gaan

Matz Sels is heel blij met zijn selectie voor het EK. Dat hij weinig of niet gaat spelen dat deert hem niet.

Gazet van Antwerpen had telefonisch contact met Matz Sels na zijn selectie voor de Rode Duivels. De keeper van Strasbourg reageerde dan ook heel enthousiast over zijn selectie: “Ik ben er bij de vorige toernooien inderdaad al twee keer heel dichtbij geweest, maar nu is het dus eindelijk prijs. Dit is een mooie beloning voor het harde werk van de laatste maanden.”

Het jeugdproduct van Lierse in België ook nog voor AA Gent & Anderlecht speelde weet dat hij meegaat als 3de keeper. De kans dat hij speelt is klein maar dat deert hem niet: “Ik besef dat de kans dat ik op het EK zal spelen vrij klein is”, aldus Sels. “Maar dan nog kijk ik er ontzettend hard naar uit. Zo’n groot toernooi meemaken wordt sowieso een ongelofelijke ervaring, zeker met deze groep.”