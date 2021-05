Krijgen de Rode Duivels hun eerste coronaprik voor het EK?

Geraakt onze nationale ploeg gevaccineerd voor het EK begint? Minister van volksgezondheid Ben Weyts vond het geen prioriteit, maar bij de nationale ploeg hopen ze er toch nog op.

Dokter Philippe Rosier, Health and Performance Manager van de Koninklijke Belgische Voetbalbond: "De selectie komt samen in Tubize op 31 mei en 1 juni. Als we dan meteen kunnen vaccineren, zijn er nog twaalf dagen tot de eerste wedstrijd van het EK. Precies de tijd die een gemiddelde mens nodig heeft om immuniteit op te bouwen", zegt hij in HLN.

De KBVB heeft argumenten: "Het kan mensen in bevolkingsgroepen die moeilijk bereikt worden en een lage vaccinatiebereidheid hebben toch overhalen. De overtuigende kracht van Lukaku, Hazard en Chadli mag niet onderschat worden", zegt Rosier.