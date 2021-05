Liverpool strijdt verder voor de top vier en de Champions League

“Top vier zou super zijn. Een van de grootste prestaties ooit! Ik weet hoe vreemd dat klinkt, maar het is de waarheid. Iedereen ziet het hier ook zo”, aldus Jürgen Klopp in een interview met Sky Sports.

Een vijfde plek voor Liverpool zou een ramp zijn. Als Klopp en co vijfdes worden in de Premier League, spelen ze volgend seizoen Europa League, en geen Champions League. Liverpool heeft nu nog twee wedstrijden om de scheve situatie recht te trekken, ‘The Reds’ spelen op Burnley en thuis tegen Crystal Palace. De roodhemden staan momenteel een puntje van Chelsea, de vierde in de stand.

Jurgen Klopp says Liverpool finishing fourth would be "Massive, absolutely massive. It will be one of the biggest achievements, ever.



"I know how that sounds but it's the truth. Everybody here sees it like that." [Sky Sports]



Is he right? 🤔 pic.twitter.com/TwC72IO304