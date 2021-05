Romelu Lukaku over het stereotiepe beeld dat de media van hem heeft

Gisteren was de 3de en laatste aflevering van FC United te zien op Canvas. De reeks die het heeft over racisme en vooroordelen in het voetbal. Ook voor voetbalcommentaren is het een dunne lijn om te bewandelen. Romelu Lukaku strijdt al heel zijn leven tegen het stereotiepe beeld datmen van hem heeft.

Als er over Lukaku gesproken wordt, gaat het meestal om zijn fysiek. En dat is niet evident. "Romelu Lukaku is alleen maar kracht en snelheid. Hè? Ja, dat is het alleen", zegt Lukaku. "Ik ben niet slim. Ik kan niet dribbelen. Ik kan niet schieten met links of met rechts. Ik ben alleen krachtig en snel. En niet alleen ik. Andere spelers met dezelfde sculptuur die technisch nog beter zijn dan ik, nog steeds: kracht en snelheid. Niet intelligentie of zo." Is onze voetbalverslaggeving divers genoeg? De derde aflevering van #fcunited zoekt een antwoord op de vraag: wat is racisme en wat niet? Voetbalcommentator #filipjoos let alvast op zijn woorden, om 21u20 op Canvas en via VRT NU ➡️ https://t.co/sMAVogZFlt @deklatbinnen @sporza pic.twitter.com/ooGDiE18Tm — Canvas (@canvastv) May 17, 2021