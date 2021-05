Roy Keane en Eric Cantona worden opgenomen in de Premier League Hall of Fame

Twee Manchester United-spelers opgenomen in de Hall of Fame van de Premier League

De Hall of Fame van de Premier League is alleen maar bestemd voor de besten die ooit in de Engelse hoogste klasse hebben gespeeld. Het is dan ook maar een compact halletje. Roy Keane en Eric Cantona zijn de twee nieuwste, (ex-)Manchester United, spelers die worden opgenomen in de Hall of Fame.

Keane en Cantona vervoegen een lijstje met onder andere Alan Shearer en Thierry Henry. Cantona en Keane speelden beiden bij Manchester United, Roy Keane is een echte clublegende en kwam over 12 jaar 326 keer in actie voor ‘The Red Devils’. De Fransman, Cantona, kwam over vijf jaar 143 keer in actie en had voor United nog een passage bij Leeds. De twee spelers, die vooral bekend zijn van hun verleden bij Manchester United, vervoegen zich dus bij het compact lijstje. Het lijstje is zo compact dat er nog maar twee mensen opstaan, namelijk Thierry Henry en Alan Shearer. Met Cantona en Keane wordt het lijstje nu dus verdubbeld van twee naar vier. Manchester United legends Eric Cantona and Roy Keane are confirmed as the latest players inducted to the #PLHallOfFame 🌟 pic.twitter.com/zP2FvtL1bI — B/R Football (@brfootball) May 18, 2021