Waarom Genk-Antwerp en Club-Anderlecht op voorlaatste speeldag niet samenvallen

Donderdag kan de ontknoping volgen in de Jupiler Pro League. Opvallend daarbij is dat Club nog voor de start van de match tegen Anderlecht zal weten of het nog vol aan de bak moet of niet. De twee matchen op de voorlaatste speeldag staan immers niet op hetzelfde moment geprogrammeerd.

Het is traditie dat de twee laatste speeldagen op hetzelfde moment afgewerkt worden, maar dat hoeft niet volgens het reglement. Enkel de laatste speeldag moet verplicht op hetzelfde uur gespeeld worden. Maar waarom doen ze het dan niet zoals gebruikelijk op de voorlaatste speeldag? Volgens HLN heeft dat te maken met rechtenhouder Eleven. Genk-Antwerp staat al om 18u30 geprogrammeerd en Anderlecht-Club Brugge om 21u. De redenering is dat er voor die tweede match heel wat meer geïnteresseerden gaan zijn. Eleven zou dan ook gelobbyd hebben om de twee matchen uit elkaar te zetten omdat er om 21u heel wat meer kijkers zullen zijn.