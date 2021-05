Aderlating voor Manchester United, want sterkhouder lijkt finale van de Europa League te missen: "Het ziet er niet goed uit"

Manchester United speelt volgende week woensdag de finale van de Europa League tegen Villarreal, maar de Engelse topclub lijkt het zonder Harry Maguire te moeten doen. Hij heeft nog steeds last van zijn enkel.

Het draait de laatste dagen iets minder bij Manchester United. Na een goed seizoen moet de Engelse topclub tevreden zijn met een 1 op 9 in haar laatste drie wedstrijden. Geen ideale voorbereiding dus op de Europa League-finale tegen Villarreal.

En er lijkt nog meer slecht nieuws te komen voor de troepen van Ole Gunnar Solskjaer, want Harry Maguire, de absolute sterkhouder in de defensie van Manchester United, is hoogst onzeker voor de finale. Hij heeft nog steeds last van zijn enkel. "Het ziet er niet goed uit", vertelde Solskjaer in een interview bij SkySports.