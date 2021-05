Juventus wint de Copa Italia tegen Atalanta

Juventus mag dan wel dit seizoen de titel totaal gemist hebben toch hebben ze nog een prijs kunnen pakken. Vanavond wonnen ze tegen Atalanta de finale van de Copa Italia.

Juventus en Atalanta stonden vanavond tegenover elkaar in de Copa Italia. Er stonden geen Belgen op het veld maar wel twee ex-Racing Genk spelers bij Atalanta. Namelijk Ruslan Malinovskiy die in de basis stond en Joakim Maehle op de bank.

Juventus kwam op voorsprong via Dejan Kulusevski maar Atalanta zette de bordjes terug in evenwicht via Ruslan Malinovskiy. 1-1 was ineens ook de russtand.

In de 2de helft zette Federico Chiesa Juventus op voorsprong dankzij een assist van Dejan Kulusevski. Op het einde van de partij werd het nog een echt kaartenfestijn met vier gele kaarten en één rode kaart voor Atalanta in de laatste 12 minuten.

Gescoord werd er niet meer en zo geeft Juventus zijn seizoen toch nog wat glans dankzij de Copa Italia.