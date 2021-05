Rode Duivels kennen selectie van EK-tegenstander: onder meer verdediger van KRC Genk is geselecteerd

Finland is één van de tegenstanders van de Rode Duivels op het EK. Met Teemu Pikke beschikt het land over een uitstekende spits, maar met Jere Uronen is er ook een Belgische link, want de Fin komt uit voor KRC Genk.

De selecties voor het Europees Kampioenschap stromen binnen, want nu is ook de selectie van Finland bekend. De Finnen zitten in de groep van de Rode Duivels en dus is het interessant om te weten wie er bij is voor het land.

Zo is het vooral uitkijken naar Teemu Pukki. De aanvaller van Norwich City was dit seizoen opnieuw goed bij schot in de Championship, want hij was goed voor 26 doelpunten in 41 wedstrijden. Met Jere Uronen is ook een verdediger van KRC Genk opgenomen in de selectie.