Jean-François Gillet na verlies tegen Gent: "We verdienen een punt op basis van de tweede helft"

Jean-François Gillet kondigde overlaatst aan dat hij vanaf volgend seizoen keeperstrainer zal zijn bij Standard, dan zit zijn carrière als profvoetballer er dus voor goed op. Gisterenavond speelde de ex-Rode Duivel een van de laatste wedstrijden, al dan niet dé laatste, van zijn carrière.

Standard werkte gisteren de voorlaatste speeldag in de Conference play-offs af tegen AA Gent, Jean-François Gillet stond, in zijn laatste uitwedstrijd ooit, tussen de palen. De Luikenaar en zijn ploeg verloren met 2-0 van de buffalo’s, Gillet vond dat er meer in zat.

“De eerste helft verliep wat moeilijk, maar kort voor rust namen wij het betere spel in handen, in de tweede helft slaagden we er niet in om consistent te blijven. Het is jammer. Ik vind wel dat we een punt verdienen op basis van de tweede helft”, aldus Jean-François Gillet in een interview met Eleven Sports.