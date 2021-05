OFFICIEEL: Huurling van Anderlecht gaat definitief in Nederland aan de slag

Thierry Lutonda werd dit seizoen door Anderlecht uitgeleend aan het Nederlandse RKC Waalwijk, maar een terugkeer zit er niet in voor de jonge linksback. Hij zal namelijk ook volgend seizoen voor RKC spelen.

Thierry Lutonda speelde in zijn carrière één wedstrijd voor de hoofdmacht van Anderlecht, maar daar zal niet meteen een wedstrijd bijkomen. Lutonda werd het voorbije seizoen verhuurd aan RKC Waalwijk en de Nederlandse club heeft besloten om hem te houden. RKC laat het nieuws zelf weten.

Aangezien RKC ook volgend seizoen in de Eredivise zal spelen, is het contract van Thierry Lutonda automatisch verlengd tot 2024. Hij speelde al 22 wedstrijden voor de Nederlandse club en daarin was hij goed voor één assist.