Waasland-Beveren maakt werk van medische staf, en trekt nieuwe clubdokters aan

Waasland-Beveren maakt werk van een nieuwe structuur voor volgend seizoen. Zo zijn de Waaslanders ook bezig met hun medische staf uit te breiden. Vader en zoon, Jan -en Thomas Mathieu komen de rangen van de Beverse fusieclub versterken.

Vader Jan is een gerenommeerd sportarts en is vooral bekend van teamarts te zijn bij Baloise Trek Lions in het veldrijden. Hij was in het verleden ook bondarts van de wielerbond en de ijshockeybond. Zoon Thomas is nog een sportarts in opleiding.

“Ik wil Jan en Thomas graag danken voor de fijne gesprekken. Ik denk dat we fier kunnen zijn om hen aan boord te hebben bij Waasland-Beveren. Ik ben ervan overtuigd dat we een medische begeleiding van hoog niveau kunnen bieden aan onze spelers”, aldus Roger Stilz, sportief directeur, in het persvericht op de site van de club.