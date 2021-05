Vrancken blikt vooruit op dit weekend: "We zullen klaar zijn voor een finale"

KV Oostende deelde samen met KV Mechelen de punten na een gelijk opgaande wedstrijd, uiteindelijk werd het 2-2. Met de overwinning van Gent tegen Standard, speelt KV Mechelen een finalematch tegen Gent voor het laatste Europese ticket.

De coach van KV Mechelen, Wouter Vrancken, heeft wel zin in zo’n finale duel. De Limburger zag tegen de ploeg aan zee een terechte puntenverdeling tussen zijn ploeg en de kustboys. Mechelen zal klaar zijn voor een finale, dat zei een strijdlustige Vrancken in een interview met Sporza.

“In de eerste helft waren we niet goed genoeg. Het is jammer dat we de ruimtes niet zagen, maar chapeau voor de weerbaarheid van mijn spelers na die tikken. Die 2-2 was uiteindelijk wel een juiste uitslag. We zullen klaar zijn om een finale te spelen tegen AA Gent”, aldus Wouter Vrancken.