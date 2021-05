Youri Tielemans pakt de dubbel bij Leicester City

Het leven lacht Youri Tielemans toe bij Leicester City. 6 dagen geleden bezorgde hij Leicester met een fantastisch doelpunt nog de eerste FA Cup ooit. Nu is hij zowel door de spelers als door de supporters verkozen als speler van het seizoen 2020/21. Zo pakt hij ineens de dubbel bij Leicester City.

Leicester kent opnieuw een seizoen in de top van het klassement van de Premier League. Het staat momenteel 5de maar kan nog 3de worden als het zelf thuis wint van Tottenham en/of Arsenal of Chelsea laten punten liggen.

Youri Tielemans is also our 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿𝘀’ 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗦𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻 for 2020/21! 🔵 pic.twitter.com/koSkAtM0Dl